Walmart Inc. (; tidligere Wal-Mart Stores, Inc.) er et amerikansk multinasjonalt detaljhandelsselskap som driver en kjede av hypermarkeder, lavprisvarehus og dagligvarebutikker, med hovedkontor i Bentonville, Arkansas. Selskapet ble grunnlagt av Sam Walton i 1962 og innlemmet 31. oktober 1969. Det eier og driver også Sam's Club detaljhandelslager. Per 31. juli 2020 har Walmart 11 496 butikker og klubber i 27 land, som opererer under 56 forskjellige navn. Selskapet opererer under navnet Walmart i USA og Canada, som Walmart de México y Centroamérica i Mexico og Mellom-Amerika, som Asda i Storbritannia, som Seiyu Group i Japan, og som Flipkart Wholesale i India. Det har heleid virksomhet i Argentina, Chile, Canada og Sør-Afrika. Siden august 2018 har Walmart kun en minoritetsandel i Walmart Brasil, som ble omdøpt til Grupo Big i august 2019, med 20 prosent av selskapets aksjer, og private equity-selskapet Advent International som har 80 prosent eierskap i selskapet. Walmart er verdens største selskap etter omsetning, med 514,405 milliarder dollar, ifølge Fortune Global 500-listen i 2019. Det er også den største private arbeidsgiveren i verden med 2,2 millioner ansatte. Det er en børsnotert familieeid virksomhet, ettersom selskapet kontrolleres av Walton-familien. Sam Waltons arvinger eier over 50 prosent av Walmart gjennom både deres holdingselskap Walton Enterprises og deres individuelle beholdninger. Walmart var den største dagligvareforhandleren i USA i 2019, og 65 prosent av Walmarts salg for USD 510,329 milliarder kom fra amerikanske virksomheter. Walmart ble notert på New York Stock Exchange i 1972. I 1988 var det den mest lønnsomme forhandleren i USA, og det hadde blitt størst når det gjelder inntekter i oktober 1989. Selskapet var opprinnelig geografisk begrenset til Sør- og nedre Midtvesten, men det hadde butikker fra kyst til kyst på begynnelsen av 1990-tallet. Sam's Club åpnet i New Jersey i november 1989, og det første California-utsalgsstedet åpnet i Lancaster, i juli 1990. En Walmart i York, Pennsylvania, åpnet i oktober 1990, den første hovedbutikken i nordøst. Walmarts investeringer utenfor USA har sett blandede resultater. Dets virksomhet og datterselskaper i Canada, Storbritannia, Mellom-Amerika, Sør-Amerika og Kina er svært suksessrike, men satsingene mislyktes i Tyskland og Sør-Korea.

Nettside: walmart.com

