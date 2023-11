Levi Strauss & Co. er et amerikansk klesselskap kjent over hele verden for sitt Levi's-merke av denimjeans. Det ble grunnlagt i mai 1853 da den tysk-jødiske immigranten Levi Strauss flyttet fra Buttenheim, Bayern, til San Francisco, California, for å åpne en vestkystfilial av brødrenes tørrvarevirksomhet i New York. Selv om selskapet er registrert i Delaware, er selskapets hovedkontor lokalisert i Levi's Plaza i San Francisco.

Nettside: levi.com

