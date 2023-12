Udemy, Inc. er en amerikansk nettbasert læringsplattform rettet mot profesjonelle voksne og studenter. Det ble grunnlagt i mai 2010 av Eren Bali, Gagan Biyani og Oktay Caglar. Fra januar 2020 har plattformen mer enn 35 millioner studenter og 57 000 instruktører som underviser på over 65 språk. Det har vært over 400 millioner kurspåmeldinger. Studenter og instruktører kommer fra 180+ land og 2/3 av studentene er lokalisert utenfor USA. Studenter tar kurs i stor grad som et middel til å forbedre jobbrelaterte ferdigheter. Noen kurs genererer kreditt mot teknisk sertifisering. Udemy har gjort en spesiell innsats for å tiltrekke bedriftstrenere som ønsker å lage kurs for ansatte i selskapet. Fra og med 2020 er det mer enn 130 000 kurs på nettstedet. Hovedkvarteret til Udemy ligger i San Francisco, CA, med kontorer i Denver, CO; Dublin, IE; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; og Gurgaon, IN.

Nettside: udemy.com

