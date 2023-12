Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Upwork med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Upwork, tidligere Elance-oDesk, er en amerikansk-amerikansk frilansplattform hvor bedrifter og enkeltpersoner kobles sammen for å drive forretninger. I 2015 ble Elance-oDesk-fusjonen omdøpt til Upwork, og selskapets fulle navn er nå Upwork Global Inc. Upwork er for tiden basert i Santa Clara og San Francisco, California, selv om det betjener kunder over hele verden. Upwork har over tolv millioner registrerte frilansere og fem millioner registrerte kunder. Tre millioner jobber verdt over 1 milliard dollar legges ut årlig, noe som gjør Upwork til den største frilansermarkedsplassen i verden.

