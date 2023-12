Apple Music er en musikk- og videostrømmetjeneste utviklet av Apple Inc. Brukere velger musikk å streame til enheten på forespørsel, eller de kan lytte til eksisterende spillelister. Tjenesten inkluderer også nettradiostasjonen Apple Music 1, Apple Music Hits og Apple Music Country, som sender direkte til over 200 land 24 timer i døgnet. Tjenesten ble annonsert 8. juni 2015, og lansert 30. juni 2015. Nye abonnenter får en seks måneders gratis prøveperiode før tjenesten krever et månedlig abonnement. Opprinnelig strengt tatt en musikktjeneste, begynte Apple Music å utvide seg til video i 2016. Executive Jimmy Iovine har uttalt at intensjonen med tjenesten er å bli en "kulturell plattform", og Apple vil angivelig at tjenesten skal være en "one-stop shop for popkultur". Selskapet satser aktivt mye på produksjon og innkjøp av videoinnhold, både når det gjelder musikkvideoer og konsertopptak som støtter musikkutgivelser, samt nettserier og spillefilmer. Den originale iOS-versjonen av Apple Music fikk blandede anmeldelser, med kritikk rettet mot et brukergrensesnitt som ble ansett som "ikke intuitivt". Imidlertid ble den berømmet for sin spillelistekurasjon, et stort bibliotek med sanger å streame, og dets integrasjon med andre Apple-enheter og -tjenester. I iOS 10 fikk appen en betydelig redesign, som fikk positive anmeldelser for et oppdatert grensesnitt med mindre rot, forbedret navigasjon og større vekt på brukernes biblioteker. Apple Music ble raskt populær etter lanseringen, og passerte milepælen på 10 millioner abonnenter på bare seks måneder. Tjenesten har 60 millioner abonnenter over hele verden per juni 2019.

Nettside: music.apple.com

