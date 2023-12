Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Pandora med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Pandora er en amerikansk abonnementsbasert musikkstrømmetjeneste som eies av Sirius XM Holdings. Basert i Oakland, California, har tjenesten fokus på anbefalinger basert på "Music Genome Project" - et middel til å klassifisere individuelle sanger etter musikalske egenskaper. Tjenesten ble opprinnelig lansert i forbrukermarkedet som en internettradiotjeneste, som ville generere personlige kanaler basert på disse egenskapene og sangene som brukeren liker; denne tjenesten er tilgjengelig i et annonsestøttet nivå og en abonnementsbasert versjon. I 2017 lanserte tjenesten Pandora Premium, en on-demand-versjon av tjenesten mer på linje med moderne konkurrenter. Selskapet ble grunnlagt i 2000 som Savage Beast Technologies, og opprinnelig tenkt som et business-to-business-selskap som lisensierer Music Genome Project til forhandlere som en anbefalingsplattform. I 2005 flyttet selskapet fokus til forbrukermarkedet ved å lansere Pandora som et internettradioprodukt. Pandora er en freemium-tjeneste; grunnleggende funksjoner er gratis med annonser eller begrensninger, mens tilleggsfunksjoner, som forbedret strømmekvalitet, musikknedlastinger og offline-kanaler tilbys via betalte abonnementer. I 2019 hadde Pandora rundt 63,5 millioner aktive månedlige brukere og 6,2 millioner abonnenter. I februar 2019 kjøpte Sirius XM Holdings Pandora for 3,5 milliarder dollar på lager.

Nettside: pandora.com

