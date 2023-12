YouTube Music er en musikkstrømmetjeneste utviklet av YouTube, et datterselskap av Google; det gir et skreddersydd grensesnitt for tjenesten orientert mot musikkstrømming, slik at brukerne kan bla gjennom sanger og musikkvideoer på YouTube basert på sjangere, spillelister og anbefalinger. Tjenesten tilbyr også et førsteklasses nivå, som muliggjør annonsefri avspilling, lydavspilling i bakgrunnen og nedlasting av sanger for offline avspilling. Disse abonnementsfordelene tilbys også abonnenter på Google Play Musikk og YouTube Premium. Tjenesten vil til slutt erstatte Google Play Musikk som Googles hovedmerke for musikkstrømming og kjøp.

Nettside: youtube.com

