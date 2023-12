YouTube er en amerikansk online videodelingsplattform med hovedkontor i San Bruno, California. Tre tidligere PayPal-ansatte – Chad Hurley, Steve Chen og Jawed Karim – opprettet tjenesten i februar 2005. Google kjøpte nettstedet i november 2006 for USD 1,65 milliarder. YouTube fungerer nå som et av Googles datterselskaper. YouTube lar brukere laste opp, se, rangere, dele, legge til spillelister, rapportere, kommentere videoer og abonnere på andre brukere. Den tilbyr et bredt utvalg av brukergenererte og bedriftsmedievideoer. Tilgjengelig innhold inkluderer videoklipp, TV-serieklipp, musikkvideoer, kort- og dokumentarfilmer, lydopptak, filmtrailere, direktesendinger og annet innhold som videoblogging, korte originalvideoer og pedagogiske videoer. Det meste av innholdet på YouTube lastes opp av enkeltpersoner, men medieselskaper inkludert CBS, BBC, Vevo og Hulu tilbyr noe av materialet deres via YouTube som en del av YouTube-partnerskapsprogrammet. Uregistrerte brukere kan bare se (men ikke laste opp) videoer på nettstedet, mens registrerte brukere også har lov til å laste opp et ubegrenset antall videoer og legge til kommentarer til videoer. Videoer som er aldersbegrenset er kun tilgjengelig for registrerte brukere som bekrefter at de er minst 18 år gamle. YouTube og utvalgte skapere tjener annonseinntekter fra Google AdSense, et program som målretter annonser i henhold til nettstedets innhold og publikum. Det store flertallet av videoene er gratis å se, men det finnes unntak, inkludert abonnementsbaserte premiumkanaler, filmutleie, samt YouTube Music og YouTube Premium, abonnementstjenester som tilbyr henholdsvis premium og annonsefri musikkstrømming, og annonse- gratis tilgang til alt innhold, inkludert eksklusivt innhold bestilt av kjente personligheter. Fra februar 2017 ble det lastet opp mer enn 400 timer med innhold til YouTube hvert minutt, og én milliard timer med innhold ble sett på YouTube hver dag. Fra august 2018 er YouTube det nest mest populære nettstedet i verden, bak Google, ifølge Alexa Internet. Fra mai 2019 lastes mer enn 500 timer med videoinnhold opp til YouTube hvert minutt. Basert på rapporterte kvartalsvise annonseinntekter, anslås YouTube å ha USD 15 milliarder i årlige inntekter. YouTube har møtt kritikk over aspekter ved driften, inkludert håndteringen av opphavsrettsbeskyttet innhold i opplastede videoer, anbefalingsalgoritmene som opprettholder videoer som fremmer konspirasjonsteorier og usannheter, hoster videoer som tilsynelatende er rettet mot barn, men inneholder voldelig eller seksuelt antydende innhold som involverer populære karakterer, videoer av mindreårige som tiltrekker seg pedofile aktiviteter i kommentarseksjonene sine, og varierende retningslinjer for hvilke typer innhold som er kvalifisert for inntektsgenerering med annonser.

Nettside: youtube.com

