Wynk Music er en app for musikkstrømming og nedlasting, for alle humør! Fra Rahman til Rihanna har den over 2,8 millioner sanger som spenner over indisk og internasjonal musikk. Strøm og last ned sanger på Wynk Music-appen og oppdag musikk fra det enorme biblioteket som dekker en rekke sjangere, inkludert Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Devotional, Bhajans, Happy, Sad, Romantic, Party, Chill, Love og Old retro. Få også tilgang til musikk på regionale språk som Punjabi, Bhojpuri, Rajasthani, Marathi, Bengali, Kannada, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam og alle andre sørindiske språk. Oppsummert har vi musikk for enhver smak! Nyt ubegrenset musikk fra vårt enorme utvalg av spillelister laget spesielt for deg, eller lag din egen spilleliste. For de som liker å bare lene seg tilbake og slappe av mens de hører på musikk, har vi radiostasjoner å velge mellom. Få dem som ringer til å trives med Airtel Hellotunes! Si farvel til den gamle skolen 'Ring-Ring' og sett favorittsangene dine som din Hellotune på Wynk helt GRATIS!

Nettside: wynk.in

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Wynk Music. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.