SoundCloud er en online lyddistribusjonsplattform og musikkdelingsnettsted basert i Berlin, Tyskland, som lar brukerne laste opp, promotere og dele lyd. SoundCloud ble startet i 2007 av Alexander Ljung og Eric Wahlforss, og har vokst til å være en av de største musikkstrømmetjenestene som når over 175 millioner månedlige brukere over hele verden. SoundCloud tilbyr både gratis og betalt medlemskap på plattformen, tilgjengelig for stasjonære og mobile enheter. SoundCloud har påvirket musikkindustrien gjennom suksessen til mange artister som har brukt tjenesten til å lansere eller fremme karrieren. SoundCloud har fått støtte fra mange investorer og andre medieplattformer som Twitter, selv om strømmeplattformen selv har løst finansieringsspørsmål og har sagt opp mange ansatte for å forbli lønnsom.

Nettside: soundcloud.com

