BeatStars er en GRATIS musikkstreaming og beat-lisensplattform designet for innspillingsartister og låtskrivere for å oppdage produksjonsmusikk å spille inn og skrive tekster til. Artister kan kjøpe og laste ned studiofiler av høy kvalitet til neste innspillingsøkt og gi ut ferdige sanger på Apple Music, Spotify, Amazon Music og mer. BeatStars-appen er en utvidelse av det banebrytende nettbaserte musikkfellesskapet BeatStars.com med over 2,5 millioner registrerte brukere.

Nettside: beatstars.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet BeatStars. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.