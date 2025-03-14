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最も人気 最近の追加 会話インテリジェンス ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

会話インテリジェンス (CI) ソフトウェアは、セールス コールを記録、文字起こし、評価します。これらの通話を精査することで、CI ソフトウェアはキーワードと会話のトピックを特定し、ユーザーが録音された営業会話の特定のポイントに迅速に移動して詳細な分析を行うことができるようにします。企業は CI ソフトウェアを活用して、潜在的な購入者との重要な会話を文書化し、潜在的にリスクがある会話トピックや準拠していない会話トピックを特定し、ベスト プラクティスに基づいて新しい営業担当者にガイダンスを提供し、セールス コールの分析と文字起こしから得られるさまざまなユース ケースを検討できます。