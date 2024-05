Preparati per un'avventura aliena sottomarina in Submolok! Submolok è un piccolo alieno simile a un calamaro che pilota un minuscolo sottomarino. Durante il suo viaggio verso la terra, fu abbattuto e atterrò nell'oceano. Ora devi aiutarlo a tornare a casa! Puoi usare i booster del sottomarino per muoverti, ma poiché sono angolati agli angoli del sottomarino, questo può essere piuttosto difficile. Dovrai scegliere il momento esatto in cui utilizzerai i tuoi booster per aggirare gli oceani in sicurezza. Questo classico gioco Flash è ora tornato in HTML 5, quindi puoi giocarci quando vuoi! Puoi riportare Submolok a casa?

