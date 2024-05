Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Canopy su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Canopy è un gioco platform in cui devi lottare e muoverti nella giungla per raggiungere l'obiettivo! In oltre 20 livelli impegnativi, dovrai cercare di raccogliere quanta più frutta possibile, senza colpire gli insetti o cadere dagli alberi. Questo classico gioco Flash è ora tornato in HTML 5, quindi puoi giocarci quando vuoi! Puoi aiutare Canopy ad attraversare la giungla?

