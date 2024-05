Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SpaceHopper su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

È ora di raggiungere le stelle in SpaceHopper! In questo gioco giochi nei panni di un astronauta che deve raccogliere tutte le stelle. Per spostarti da un pianeta all'altro, puoi semplicemente saltare in alto! Usa il campo gravitazionale dei pianeti per saltare più lontano, ma fai attenzione agli alieni! Questo classico gioco Flash è ora tornato in HTML 5, quindi puoi giocarci quando vuoi! Riuscirai a ottenere tutte le stelle?

Sito web:poki.com

