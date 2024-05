Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Gunbrick su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Gunbrick è un puzzle game in cui dovrai spostare il Gunbrick fino alla fine del livello. Dovrai essere strategico su come spostare il tuo Gunbrick. Un lato del mattone ha uno scudo che può impedirti di essere distrutto dai laser. L'altro lato ha una pistola che può aiutarti a distruggere gli ostacoli o ad avanzare rapidamente. Il posizionamento è fondamentale in Gunbrick! Questo classico gioco Flash è ora tornato in HTML 5, quindi puoi giocarci quando vuoi! Riuscirai a superare tutti i livelli di Gunbrick?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Gunbrick. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.