Diventa il re del gol in Free Kick Screamers! In questo gioco di tiri di rigore sta a te segnare un goal in ogni livello. Tuttavia è più facile a dirsi che a farsi; alcuni livelli hanno molti ostacoli come altri giocatori, portieri, bersagli mobili e altro che bloccheranno il tuo percorso verso l'obiettivo. Dovrai usare una mira perfetta e tutte le tue abilità calcistiche per superare i livelli. Non hai segnato? Non preoccuparti: hai 6 tentativi per livello e puoi sempre chiedere aiuto. Riuscirai a superare tutti i livelli di Free Kick Screamers?

