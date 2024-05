Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per In The Doghouse su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In the Doghouse è un puzzle game in cui dovrai aiutare un cagnolino a muoversi per la sua casa. Per portare il tuo cane alla fine del livello, dovrai spostare le stanze e i corridoi per creare un percorso fino al traguardo. Puoi spostare solo le stanze vuote. Il cane ti seguirà ovunque metterai il suo osso ed è abbastanza intelligente da prendere anche gli ascensori su e giù! Questo classico gioco Flash è ora tornato in HTML 5, quindi puoi giocarci quando vuoi! Riesci a portare il cane in sicurezza attraverso tutti i livelli della cuccia?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a In The Doghouse. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.