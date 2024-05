Escape Underground

Un viaggio atmosferico in cui un robot cerca una via d'uscita dal sottosuolo. Questo è un gioco che si svolge in un ambiente buio e atmosferico. Il protagonista principale, un robot, viene gettato nelle profondità della terra da una sentinella aliena. Da quel momento in poi inizia a cercare una via d'uscita. Non sarà facile però, poiché dovrà affrontare numerose sfide lungo il percorso. Questo robot si muoverà da sinistra a destra, salterà gli ostacoli, si arrampicherà, spingerà determinati oggetti e risolverà tutti i tipi di enigmi, avendo a che fare con interruttori, ascensori, laser e altre armi. Entrare in contatto con una qualsiasi delle trappole lo ucciderà all'istante, rimandandolo al checkpoint precedente. Le sentinelle aliene lo rallenteranno e addirittura lo uccideranno se avvistate sulla loro strada. Il viaggio potrebbe essere breve, ma ne varrebbe la pena.

Sito web:poki.com

