Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zoi: The Escape su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Preparati a fallire in ZOI: The Escape! Giochi nei panni di Zoi, un piccolo alieno che si è schiantato sulla terra. La sua missione è saltare in cima ad ogni torre per tornare a casa, ma è più facile a dirsi che a farsi. Da entrambi i lati, le piattaforme ti volano addosso ad alta velocità! Dovrai cronometrare perfettamente i tuoi salti per non farti buttare giù! Ogni salto ti fa guadagnare monete, che puoi utilizzare per acquistare nuove fantastiche skin per il tuo Zoi. Non scoraggiarti e vedi se hai quello che serve per superare tutti i 45 livelli estremamente difficili. Riuscirai a salvare Zoi?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zoi: The Escape. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.