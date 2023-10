Prophets è un divertente gioco di simulazione in cui sei un profeta che deve condividere la saggezza con le masse che ne hanno bisogno. Tutto quello che devi fare è dire alcune parole ai tuoi follower. Ma ti assicuriamo che non è così semplice. Devi controllare l'ambiente circostante all'inizio del gioco, in modo da poter capire indizi dinamici dai tuoi ambienti su cosa dire o in quante parole devi dirlo. Sei libero di giocare nei panni di uno dei vivaci personaggi brillantemente disegnati e animati come il tradizionalista, l'animista, l'assurdo, il pacifista, il cinico, il mistico e il razionalista. Ognuno di questi personaggi ha il proprio aspetto, personalità e percezione del mondo unici. Assicurati di giocare nei panni di tutti i profeti per apprezzare veramente le parti divertenti di ogni personaggio. Che cosa stai aspettando? Vai avanti e inizia a parlare e mostra a tutti che metti il ​​"pro" in profeta! Comunica i tuoi pensieri o comandi scrivendoli. Controlla l'ambiente circostante all'avvio del gioco, in modo da poter ricavare indizi dinamici dai tuoi ambienti su cosa dire o in quante parole devi dirlo.Prophets è stato sviluppato da Studio Seufz, una società di sviluppo di giochi con sede in Germania. Gioca agli altri fantastici giochi di avventura su Poki: Murder, Caesar's Day Off e Moon Waltz. Puoi giocare a Prophets gratuitamente su Poki. Prophets è giocabile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

