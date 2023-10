OvO Dimensions

OvO Dimension è un gioco platform arcade realizzato da Dedra Games. Controlli un personaggio stickman che ha azioni semplici e basilari. Salta, salta sul muro e fatti strada attraverso i livelli! Se vuoi padroneggiare davvero il gioco, usa le combinazioni di azioni per ottenere potenza extra! Salta subito dopo una scivolata o un balzo a terra! Ci sono tantissimi livelli in OvO Dimension. Riuscirai a saltare attraverso tutti i livelli? I controlli verranno visualizzati all'interno del gioco. Tasti freccia per muoverti OvO Dimension è stato creato da Dedra Games, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Francia. Questo è il loro primo gioco su Poki!OvO Dimension è giocabile gratuitamente su Poki.OvO Dimension è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

