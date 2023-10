Marble Run è un gioco di simulazione in cui puoi costruire la tua pista di biglie 3D. Costruisci una pista utilizzando blocchi di legno intagliati o binari. Ci sono anche oggetti speciali che puoi usare come un ascensore, un ventilatore, un cannone e altro ancora! Scegli una biglia e inizia a creare la tua pista. Puoi anche mettere delle lampade sul binario o cambiare lo sfondo tra il giorno e la notte. Crea la tua traccia, provala e non dimenticare di salvare! Riesci a creare una fantastica pista per la corsa delle biglie? Controlli: Costruisci - clic con il pulsante sinistro del mouse Panoramica - clic con il pulsante destro del mouse (tieni premuto) Zoom - scorri Spostati - tasti freccia Informazioni sul creatore: Marble Run è stato creato da Patyuk Games. Questo è il suo primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

