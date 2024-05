Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Facepalm Quest su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Facepalm Quest è un gioco divertente in cui miri a indurre il pubblico a fare facepalm! Pensa a quale situazione trasformerai il facepalm per imbarazzo, sgomento o rabbia, e quella è la situazione che devi ricreare! Fai clic per vedere come reagiscono i personaggi, pensare fuori dagli schemi e risolvere l'esilarante puzzle! Preparati ad alzare la mano e coprirti il ​​viso dalle risate!

Sito web:poki.com

