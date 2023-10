Burrito Bison Revenge è un gioco platform in cui sei un bisonte che sorvola la città per recuperare il tuo portafoglio rubato dalla terra delle caramelle. Lanciati in aria con tutta la tua forza e calpesta tutto ciò che vedi! Rimbalza sui morbidi orsetti gommosi per estendere la tua distanza, esegui colpi corporei al momento giusto per guadagnare slancio ed esplora altri scenari pazzeschi e divertenti come dirottare auto, navi pilota e persino volare in cielo per l'impatto finale. Il denaro che hai guadagnato nel gioco può essere speso in aggiornamenti per rendere il tuo viaggio più lungo e più potente. Riuscirai a sbloccare ogni potenziamento e a sconfiggere ogni boss unico? Premi la barra spaziatrice quando l'indicatore raggiunge il centro assoluto in modo da poter iniziare con un lancio potente. Ottieni slancio attivando il pulsante Slam al momento giusto. Slam: clic sinistro del mouse o SpazioBurrito Bison Revenge è stato sviluppato nel 2012 da Juicy Beast, un team di sviluppo di giochi canadese. Successivamente, è stato portato su HTML5 da AwayFL. Questo è il loro primo gioco su Poki! Per ora Burrito Bison Revenge è giocabile solo sul tuo computer. Puoi giocare a Burrito Bison Revenge gratuitamente su Poki. Ci sono 19 aggiornamenti che puoi acquistare nel gioco, ciascuno con il proprio indicatore di progresso. ci sono due modalità di gioco: Normale e Sopravvivenza. Devi finire il gioco una volta per sbloccare la modalità Sopravvivenza.

