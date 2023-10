Barbershop Inc. è un gioco inattivo in cui gestisci il tuo barbiere. Inizi con un'unica sedia, dalla quale puoi far crescere il tuo impero da barbiere. Inizia aggiornando la tua sedia, il tuo tagliacapelli e il tuo pettine per guadagnare più soldi per ogni taglio di capelli. Se guadagni abbastanza, puoi comprare una sedia in più! Sblocca nuove acconciature per i tuoi clienti, assumi un manager per attirare più persone nel tuo negozio e continuare a crescere. Una volta che avrai guadagnato abbastanza soldi, potrai anche uscire e aprire un nuovo negozio! Barbershop Inc. è stato creato da Zonda Creative Studio, questo è il loro secondo gioco su Poki dopo aver pubblicato Crane-Madness!

Sito web:poki.com

