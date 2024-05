Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Zenscale è l'unica piattaforma in cui le PMI possono trovare soluzioni aziendali facili e convenienti per gestire/supportare i propri processi aziendali. Qui puoi ottenere soluzioni sotto forma di applicazioni mobili e il pacchetto completo include vari moduli come: gestione delle buste paga, gestione dei materiali, pianificazione della produzione e contabilità finanziaria.

Sito web: zenscale.in

