Wattpad è un sito Web e un'app che consente agli scrittori di pubblicare nuove storie generate dagli utenti. Mira a creare comunità sociali attorno a storie sia per scrittori dilettanti che affermati. La piattaforma afferma di avere un pubblico di oltre 80 milioni di utenti, che possono interagire direttamente con gli scrittori e condividere le loro opinioni con altri lettori. Sebbene sia disponibile in oltre 50 lingue, il 77% dei suoi contenuti è scritto in inglese. Numerosi utenti Wattpad stanno traducendo storie per continuare a costruire la piattaforma. Da dicembre 2006 al 2019, lo slogan del sito web Wattpad era "Storie che adorerai". Da febbraio/marzo 2019, ora si chiama "Dove vivono le storie". A metà del 2020, il sito web è diventato il bersaglio della più grande violazione di dati, che ha lasciato 270 milioni di record esposti agli attacchi informatici.

Sito web: wattpad.com

