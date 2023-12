Cos'è il CRM Team365? Team365 CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti integrata e basata sul cloud che soddisfa le esigenze di aziende e settori di ogni dimensione e tipo. Oltre 150.000 aziende in tutto il mondo utilizzano Team365 CRM per costruire relazioni durature con i clienti e massimizzare la produttività del team. Il nostro supporto esteso per telefono, e-mail, chat dal vivo e riunioni di persona rendono Team365 CRM il sistema più strettamente integrato sul mercato. L'assistente alle vendite basato sull'intelligenza artificiale di Team365, l'intelligenza artificiale, fornisce interpretazioni, soluzioni e previsioni avanzate per i venditori. Il tuo team di vendita può dedicare più tempo alla vendita anziché all'inserimento di dati con l'aiuto dell'automazione del flusso di lavoro, del lead scoring, delle notifiche in tempo reale e della gamification integrata. Le nostre caratteristiche principali includono: - Gestione dei lead - Automazione del flusso di lavoro - Analisi avanzata - Gestione dei processi - Automazione del marketing - Gestione della pipeline Automatizza le vendite di routine, il marketing e le funzioni di supporto utilizzando Team365 CRM, dandoti più tempo per concentrarti sui tuoi clienti. Crea flussi di lavoro ottimizzati che ti aiutano a ridurre l'immissione manuale dei dati, eliminare le ridondanze e accelerare il processo complessivo. Accelera la produttività del tuo team di vendita con previsioni accurate dei potenziali ricavi e utilizza i giochi di produttività per superare le tue quote di vendita. Imposta più valute, utilizza le previsioni dell'intelligenza artificiale per dare priorità ai lead e alle offerte che potrebbero generare conversioni e monitora i visitatori del sito web per convertire più potenziali clienti. Metti i tuoi team di marketing e di vendita sulla stessa lunghezza d'onda. Genera nuovi lead, esegui campagne di email marketing mirate e confronta la spesa pubblicitaria con le entrate delle vendite utilizzando l'integrazione di Google Ads. La tua sicurezza è la nostra massima priorità. Comprendiamo che ogni organizzazione deve trovare il giusto equilibrio tra la protezione dei dati dei propri clienti e la libertà dei dipendenti di svolgere il proprio lavoro. Team365 CRM riesce a soddisfare entrambi questi requisiti.

Sito web: team365.io

