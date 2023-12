Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Refrens su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Refrens ABC è il modo più semplice per acquisire, gestire, monitorare e convertire i lead in un unico posto. 1. Acquisisci automaticamente i lead con i moduli di acquisizione lead e di contatto del sito Web 2. Gestisci i lead attraverso più pipeline di vendita 3. Assegna i lead giusti ai responsabili delle vendite giusti e monitora la loro attività 4. Comunica con i lead tramite e-mail e WhatsApp 5. Ottieni dettagli sulle vendite a livello personale reporting e potenziale di guadagno futuro 6. Invia preventivi, fatture, ordini di vendita in pochi clic 7. E altre cose per semplificare il flusso di lavoro delle vendite...

