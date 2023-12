Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Rolldog CRM su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Rolldog è una soluzione CRM (Customer Relationship Management), che unisce tutti i vantaggi dell'abilitazione alle vendite in uno solo. Rolldog aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti, monitorando e valutando in modo proattivo lead e opportunità per aumentare le entrate, aumentare le vendite e l'efficacia del marketing. Rolldog offre anche una suite di soluzioni relative al CRM, incluso un modulo di gestione dei lead e delle opportunità progettato per aiutare le aziende che già utilizzano un CRM a migliorare drasticamente il modo in cui qualificano, gestiscono, valutano e chiudono le opportunità: tutto ciò può essere configurato specificamente per ciascuno. affari e le loro esigenze. È la capacità di Rolldog di aiutare a qualificare e gestire le opportunità dal “lead alla chiusura” che ci distingue davvero.

