Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SalezShark su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

SalezShark è la piattaforma di prossima generazione che alimenta gli sforzi di vendita e marketing delle aziende. Il suo "Relationship Cloud" lo distingue dall'affollato mercato CRM tradizionale che offre semplicemente l'automazione dei processi di vendita a livello operativo, lasciando agli addetti alle vendite molti sforzi per inserire dati e fornire informazioni. Relationship Cloud di SalezShark alimenta una rete intelligente di reti di relazioni per rendere le connessioni con i potenziali clienti più facili e veloci; conoscere i tratti della propria personalità, in modo che siano dotati di customer intelligence per fare una migliore prospezione e coltivare le relazioni con i clienti. SalezShark crea un fattore convincente per gli addetti alle vendite e offre loro un motivo per amare la piattaforma CRM.

Sito web: salezshark.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SalezShark. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.