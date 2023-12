Bixpand.com è la piattaforma di accelerazione delle vendite per le PMI in più rapida crescita. È progettato per essere facile da usare, mobile ready ed è tutto compreso per le piccole e medie imprese. Bixpand.com è un CRM gratuito al 100% con contatti illimitati insieme ai migliori strumenti di automazione del marketing CRM. Per le campagne e-mail sono disponibili oltre 60 modelli e-mail predefiniti, disponibili gratuitamente, per tutti i tipi di prodotti e servizi. Il monitoraggio delle campagne di posta elettronica e di testo e l'email marketing automatizzato aiutano a creare le migliori campagne di email marketing e campagne di marketing di testo per le aziende. Bixpand.com si integra con altre società di email marketing per la consegna e le automazioni della posta elettronica. Bixpand.com trova lead sul Web, raccoglie lead da campagne di marketing, fornisce strumenti moderni al team di vendita per convertire lead in clienti, migliora la produttività dei tuoi team di vendita, automatizza e monitora le campagne di marketing, fornisce approfondimenti, migliora la reputazione online della tua azienda e potenzia le aziende per ottenere più vendite. Bixpand.com offre il kit di strumenti di vendita per il marketing in entrata e in uscita >> Chiamate commerciali, note, Task Manager, e-mail, testi, assistente eventi/riunioni, documenti di vendita, gestione della pipeline delle trattative, chat dal vivo, feedback dei clienti, sequenza temporale delle attività, integrazioni e altro per vincere più affari.

Sito web: bixpand.ai

