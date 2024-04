PersistIQ è una piattaforma di coinvolgimento delle vendite che automatizza la ricerca di potenziali clienti, la divulgazione via e-mail, le chiamate, le attività e le vendite social. Migliaia di team di vendita utilizzano PersistIQ per trovare le e-mail dei potenziali clienti, inviare e-mail di sensibilizzazione personalizzate, automatizzare i follow-up e prenotare più riunioni. La piattaforma di sensibilizzazione alle vendite di PersistIQ include: * Sequenze di sensibilizzazione multicanale: e-mail, chiamate, sensibilizzazione su Linkedin e attività * Prospezione: trova e-mail verificate per creare elenchi di potenziali clienti * Call Dialer: chiama i potenziali clienti all'interno di PersistIQ, utilizza numeri di telefono locali e salva la chiamata registrazioni * Trigger di automazione: attiva campagne di sensibilizzazione basate su aperture di posta elettronica, risposte e dati CRM * Estensione Gmail: modelli di posta elettronica, notifiche, campagne e profili di potenziali clienti all'interno di Gmail * Analisi: test A/B, analisi del sentiment delle risposte e reporting * Team Collaborazione: modelli condivisi, reporting del team e gestione degli utenti * Integrazioni: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce e Zapier Casi d'uso: * Vendite in uscita: trova le e-mail dei potenziali clienti e automatizza le campagne in uscita personalizzate su larga scala * Vendite in entrata: automatizza i follow-up con i contatti in entrata portano a chiudere più affari * Reclutamento: raggiungi potenziali candidati al lavoro

persistiq.com

