SmartReach.io è un software di sensibilizzazione tramite posta elettronica progettato per consentire agli utenti di pianificare e inviare automaticamente e-mail personalizzate e follow-up dalla propria casella di posta e aumentare i tassi di risposta. SmartReach.io sincronizza i dati dei tuoi potenziali clienti dal tuo CRM alle tue campagne con automazioni del flusso di lavoro e ti dà anche la possibilità di aggiungere potenziali clienti dalla ricerca Linkedin tramite l'estensione ProspectDaddy. Oltre a questo, può anche sincronizzare automaticamente tutta l'attività e-mail dei tuoi potenziali clienti sui tuoi CRM attraverso l'automazione del flusso di lavoro. Riduce così lo sforzo manuale effettuato dal tuo team di vendita e aumenta la loro larghezza di banda per concludere più affari. Funzionalità uniche di SmartReach.io - Posta in arrivo condivisa del team per aumentare la collaborazione del team, categorizzazione di potenziali clienti e non potenziali clienti e rapporto sul sentiment delle risposte - Sensibilizzazione multicanale tramite canali come Linkedin, e-mail, WhatsApp, SMS e chiamate - Integrazione diretta con l'estensione Chrome ProspectDaddy per ottenere potenziali clienti informazioni via e-mail da Linkedin: integrazioni native con CRM come Hubspot, Pipedrive, Zoho e Salesforce e automazione del flusso di lavoro per aggiungere potenziali clienti direttamente alle campagne smartreach.io. - Integrazione con altri CRM tramite Zapier. - Automatizza i follow-up fino alla risposta e un algoritmo di invio avanzato simile a quello umano - Ottimizza la consegna delle tue e-mail nella casella di posta con convalide e-mail gratuite integrate, avvio graduale e-mail e report di impostazione della consegna delle e-mail. - Personalizza al massimo le tue e-mail con condizioni programmabili sulle tue e-mail - Funzionalità avanzate per il team che ti aiutano a collaborare con il tuo team. - Funzionalità dell'agenzia che facilitano il passaggio tra diversi clienti. - Tieni traccia di tutte le attività e-mail, ottieni analisi dettagliate e report scaricabili. - Sincronizza l'attività e-mail sul tuo CRM con le automazioni del flusso di lavoro.

Categorie :

Sito web: smartreach.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SmartReach.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.