Il software Salesdash CRM aiuta le società di logistica (intermediari di merci, 3PL) a sviluppare nuovi rapporti con i spedizionieri. Salesdash aiuta i team di vendita della logistica a semplificare il processo di vendita per aumentare le vendite e i ricavi. Costruito per gli intermediari di trasporto merci, da un ex leader delle vendite di intermediari di trasporto merci. Il prodotto è più adatto a coloro che adottano un approccio di vendita consultivo, hanno un elenco di contatti più ampio, hanno bisogno di evitare follow-up mancati, si sforzano di essere orientati ai dettagli, possono avere un ciclo di trattativa più lungo che richiede più punti di contatto e mantengono un raggio d'azione costante per stare di fronte ai clienti. La gestione delle attività, la gestione dei contatti, la gestione della pipeline e il reporting personalizzato sono i componenti principali di Salesdash. L'implementazione per personalizzare i campi, aggiungere membri del team e importare lead da un foglio di calcolo può essere eseguita in pochi minuti. Interagisci con i tuoi contatti e potenziali clienti con le integrazioni di Gmail e Outlook per posta elettronica e calendario. Invia e-mail ai tuoi contatti da Salesdash, crea modelli di e-mail, monitora le aperture e invia sequenze automatizzate. Accedi facilmente ai siti Web aziendali, alle pagine LinkedIn aziendali e alle pagine LinkedIn personali per coloro che effettuano ricerche prima del contatto. Salesdash previene i follow-up mancati con il nostro sistema di gestione delle attività che mantiene le attività di oggi e quelle scadute di fronte a te. Salesdash suggerisce inoltre attività per i lead per i quali hai dimenticato di impostare un follow-up e il sistema li classifica in base agli indicatori dei lead che potrebbero trovarsi più avanti nel processo di vendita. Il feedback su Salesdash è che il CRM è un CRM più snello e facile da usare rispetto ad altri fornitori, personalizzato per gli intermediari di trasporto merci.

Sito web: salesdashcrm.com

