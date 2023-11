PerformNOW è un sistema Contact eXperience Management basato sul web e una soluzione CRM per l'industria del mobile. Tutti i punti di contatto comunicativi con clienti, fornitori e candidati dipendenti sono automaticamente documentati in gruppi di contatti segmentati. In questo modo, PerformNOW aiuta le aziende a migliorare le prestazioni dei lead di vendita e rende il follow-up più produttivo. Centralizza le interazioni dei contatti, abilita campagne automatizzate, flussi di lavoro di ticketing del servizio clienti e molto, molto altro ancora.

Sito web: performnow.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PerformNOW. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.