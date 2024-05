Shipedge è una soluzione modulare e scalabile per automatizzare complesse operazioni di eCommerce. Shipedge è completamente basato sul web e i suoi moduli principali sono la gestione degli ordini e i sistemi di gestione del magazzino per automatizzare le operazioni di e-commerce. Aiutiamo le aziende a creare un'efficiente evasione degli ordini gestendo uno o più magazzini (reti di adempimento). Altri moduli includono Resi e cambi, Spedizioni multi-corriere, Gestione delle forniture, Integrazioni multicanale, Instradamento degli ordini, Fatturazione 3PL, App WMS mobili e molto altro. La soluzione di gestione degli ordini (OMS) di Shipedge collega tutte le possibili fonti di inventario a molti canali di vendita online. Shipedge indirizza gli ordini alla migliore posizione di inventario, decidendo tra spedizione in negozio o ritiro, centri logistici o magazzini partner, inclusa la gestione dei trasferimenti cross dock tra i tuoi centri di distribuzione. Altri moduli includono la gestione dei fornitori e la previsione dell'inventario. Shipedge riduce i costi di inventario e di spedizione, migliorando al tempo stesso l'esperienza del cliente. Il sistema completo di gestione del magazzino (WMS) di Shipedge è progettato per i centri di distribuzione eCommerce che eseguono operazioni multi-tenant. Include tecnologia di codici a barre, app mobili per smartphone, gestione dei progetti, algoritmi di imballaggio, resi e cambi completi, tariffazione di spedizione, controllo di lotto/numero di serie/scadenza e molto altro ancora. Shipedge utilizza tecnologie web e wireless all'avanguardia per razionalizzare e semplificare le operazioni eliminando errori, ottimizzando l'utilizzo dello spazio e riducendo i costi di manodopera. Shipedge è la soluzione OMS e WMS più completa per semplificare e automatizzare complesse operazioni di eCommerce.

Sito web: shipedge.com

