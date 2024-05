Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Blastramp su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Blastramp HQ è un semplice strumento aziendale che risolve i problemi di gestione dell'inventario di un marchio e collega tutti i canali di e-commerce e vendita all'ingrosso in un unico hub centralizzato. Integra, ottimizza e adatta perfettamente il tuo marchio a un costo che lascia il budget in banca per altre esigenze. Vieni a dare un calcio alle gomme nel quartier generale di Blastramp prima di prendere qualsiasi decisione sulla tua soluzione di gestione degli ordini e dell'inventario omnicanale. Siamo impegnati a fare un passo da gigante per il marchio! CARATTERISTICHE PRINCIPALI - Costruito per il marchio piccolo ma in crescita con più canali di vendita - Robuste funzionalità di gestione dell'inventario e degli ordini - L'hub centralizzato gestisce l'intero ciclo di vita dall'ordine di acquisto della fabbrica alla gestione dei resi. - Le funzionalità CRM incentrate sugli ordini consolidano le comunicazioni tra il personale del marchio, i fornitori, i rappresentanti di vendita, il 3PL/magazzino e i clienti. - Struttura dei prezzi semplice (senza costi nascosti) INTEGRAZIONI: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - OBIETTIVI Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) INTEGRAZIONI: ECOMMERCE E INGROSSO - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - INTEGRAZIONI Joor: CONTABILITÀ E POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop INTEGRAZIONI: SPEDIZIONE E ADEMPIMENTI - ShipStation - 2Ship INTEGRAZIONI: PARTNER 3PL - Logiwa - Adempimento AMS - Adempimento NRI - Adempimento Verde

Sito web: blastramp.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Blastramp. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.