Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Ectaro su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ectaro è una soluzione software completa progettata per semplificare e automatizzare l'intera operazione di e-commerce, dalla gestione delle informazioni sul prodotto all'evasione degli ordini e oltre. Con un'ampia gamma di caratteristiche e funzioni tra cui scegliere, Ectaro è lo strumento definitivo per qualsiasi rivenditore online che desidera portare la propria attività al livello successivo. Ectaro offre anche potenti integrazioni multicanale che ti consentono di vendere i tuoi prodotti su una varietà di mercati diversi, tra cui Amazon, eBay e altri. Con Ectaro puoi gestire facilmente le tue inserzioni, tenere traccia del tuo inventario ed elaborare gli ordini da tutti i tuoi canali di vendita, il tutto da un'unica comoda posizione. Ectaro include anche robusti strumenti di gestione ed evasione degli ordini, tra cui analisi avanzate che ti aiutano a ottimizzare i livelli di inventario, ridurre gli ordini arretrati e gestire i resi con facilità. Puoi anche utilizzare Ectaro per gestire i tuoi fornitori e gli ordini di acquisto, semplificando il monitoraggio di tutti i tuoi rapporti commerciali in un unico posto. E con le funzionalità avanzate di gestione del magazzino e dell'inventario di Ectaro, puoi essere certo che i tuoi prodotti sono sempre nel posto giusto al momento giusto. Che tu gestisca più magazzini o solo una singola sede, Ectaro semplifica il monitoraggio dei livelli di inventario, l'elaborazione delle spedizioni e la soddisfazione dei tuoi clienti. Soluzione di e-commerce basata sul cloud che può aiutarti a gestire ogni aspetto del tuo business online. Provalo oggi e scopri tu stesso la differenza!

Sito web: ectaro.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ectaro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.