SellerSkills semplifica la tua attività di e-commerce. Con il nostro software di gestione di inventario, ordini, ordini di acquisto, spedizioni e inserzioni basato sul web, ti diamo la sicurezza di gestire ed espandere la tua attività di e-commerce. L'interfaccia intuitiva di SellerSkill fornisce strumenti potenti e di automazione per semplificare l'elenco dei tuoi prodotti e si integra con mercati come Amazon, eBay, Etsy, Walmart negli Stati Uniti e in Canada. SellerSkills è integrato con: Marketplace: Amazon (USA, CA, MX) - inserzioni, inventario, gestione degli ordini, FBA e FBM, eBay Prime (USA, CA) - inserzioni, inventario, gestione degli ordini Walmart (USA, CA) - inserzioni, inventario, gestione degli ordini Etsy Corrieri di spedizione: USPS FedEx UPS CanadaPost Spedizione Amazon

Sito web: sellerskills.com

