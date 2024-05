Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Pro Backup su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pro Backup è un'app di backup sicura e facile da usare per le app cloud più diffuse come Airtable, Asana, ClickUp, monday.com e Trello. L'utilizzo di un'app cloud per gestire la tua attività può essere piuttosto spaventoso, poiché spesso è molto semplice eliminare informazioni critiche per l'azienda. Avendo un backup affidabile e indipendente dei tuoi dati cloud, proteggi il tuo team da eliminazioni accidentali o dannose o da altri scenari peggiori. Caratteristiche principali: * Facile da usare: configura una connessione con la tua app cloud e noi ci occuperemo di tutto il resto. Avere i backup attivi e funzionanti richiede solo 1 minuto. * Istantanee: cerca e scarica istantanee di diversi tipi di dati come attività, progetti, commenti, campi personalizzati, ecc. * Recupera: ripristina i dati creando copie dai dati di backup con pochi clic. * Sicuro: archiviamo i tuoi dati in file crittografati. Conserviamo tutto nell'UE e rispettiamo tutte le leggi GDPR.

Sito web: probackup.io

