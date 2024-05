Nexetic Shield è un servizio di backup su cloud che offre backup illimitato per i dati della tua azienda. Il nostro servizio di backup esegue automaticamente il backup di tutti i file e delle modifiche ai file contenuti nel tuo computer. Se il tuo laptop o computer desktop aziendale viene danneggiato, smarrito o rubato o desideri semplicemente riportare indietro l'orologio, puoi ripristinare tutto con la semplice pressione di un pulsante. Tutti i dati di cui eseguiamo il backup possono anche essere ripristinati su un altro computer. Shield funziona in modo completamente autonomo. È sempre necessario eseguire il backup dei dati, senza il coinvolgimento dell'utente. Quando utilizzi Shield non devi mai preoccuparti della perdita dei dati critici della tua azienda. Caratteristiche principali * Backup continuo di desktop e laptop * Dati illimitati: versioni di file illimitate * Ripristino semplice in 1 passaggio: ritorno alla posizione originale * Zero restrizioni sulla larghezza di banda | Velocità massima di caricamento * Conservazione dei file eliminati per 1 anno *Dati archiviati in Finlandia (non negli Stati Uniti) * In base alle politiche di sicurezza dei dati dell'UE. * Hardware di livello aziendale * Scalabilità conveniente * Dati crittografati con tecnologia AES 256

Sito web: nexetic.com

