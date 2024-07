Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Perceptif su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Perceptif Insights è uno strumento software basato sull'intelligenza artificiale che fornisce approfondimenti sui processi in tempo reale per le aziende. Lo strumento mira ad aiutare le aziende a raggiungere l'eccellenza operativa simulando e ottimizzando le esperienze degli utenti e stabilendo le priorità per l'automazione. Perceptif Insights funziona sfruttando la tecnologia basata sui dati per scoprire i processi aziendali sottostanti e identificare i problemi relativi a clienti, offerta, domanda e operativi. La piattaforma fornisce agli utenti modelli già pronti che incorporano le migliori pratiche nel miglioramento dei processi, consentendo alle aziende di iniziare rapidamente e incorporare soluzioni su misura nel proprio flusso di lavoro. Ottenendo informazioni dettagliate sulle operazioni basate sui fatti con estrema precisione, Perceptif Insights consente alle aziende di stabilire le priorità e apportare modifiche che si traducono in migliori risultati aziendali, maggiore soddisfazione del cliente e conformità. Il rilevamento automatico dei processi dello strumento elimina la necessità di mappatura manuale in Visio o PowerPoint e consente alle aziende di trovare la differenza tra i loro processi effettivi e ciò che pensano stia accadendo, il che può portare a un valore aziendale significativo. Perceptif Insights gode della fiducia di clienti, analisti di settore e partner e fornisce soluzioni funzionali e di settore che aiutano le aziende a confrontarsi con la concorrenza.

Sito web: perceptif.ai

