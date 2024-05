Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Octocom su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Octocom è una piattaforma di assistenza clienti basata su intelligenza artificiale per negozi di e-commerce, che automatizza l'assistenza clienti per attività di routine e lascia al tuo team la libertà di gestire solo casi eccezionali. Integrazione con un clic con le principali piattaforme di e-commerce e help desk, supporto AI pre-vendita e post-vendita e pluripremiato supporto clienti in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, per aiutare i marchi di qualsiasi dimensione a configurare e integrare la nostra intelligenza artificiale: tutto senza costi esagerati.

Sito web: octocom.ai

