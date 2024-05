Stiamo cercando un costruttore di chatbot potente e facile da usare? Non cercare oltre BotPenguin! Il nostro costruttore di chatbot basato sull'intelligenza artificiale semplifica la creazione e la distribuzione di chatbot senza alcuna codifica richiesta. I chatbot BotPenguin possono rispondere alle domande dei clienti, ottenere contatti e fornire assistenza clienti 24 ore su 24, il tutto a una frazione del costo del servizio clienti tradizionale. Inoltre, puoi gestire tutto tramite il nostro sistema integrato e facile da usare. Forniamo soluzioni di coinvolgimento dei clienti omnicanale a costo quasi zero. Le aziende di e-commerce possono utilizzare l'automazione di WhatsApp con Chatbot di Botpenguin per migliorare l'esperienza del servizio clienti e inviare annunci pubblicitari. Il settore dell’e-commerce non potrà che crescere nei prossimi anni. Per avere successo, i venditori online devono sfruttare al massimo le opportunità e la tecnologia disponibile. L'automazione di processi specifici può aiutare i rivenditori a garantire i migliori risultati e ad aumentare la soddisfazione del cliente. Chatbot di Botpenguin può aiutare i commercianti di e-commerce a eliminare alcuni aspetti del loro lavoro che trovano noiosi, liberando tempo per concentrarsi su altri aspetti del business. A volte ci perdiamo o ci confondiamo con il servizio clienti e il processo di e-commerce. Qualunque sia il tuo processo di assistenza clienti, Chatbot di Botpenguin può aiutarti a migliorare la tua esperienza cliente. I bot possono guidare i tuoi clienti con l'aiuto di contenuti ricchi come domande frequenti, dettagli sui prodotti e-commerce e tutorial. Chatbot di Botpenguin può aiutare i tuoi clienti a scoprire nuovi prodotti, richiedere il servizio clienti, fissare un appuntamento, ecc.

Sito web: botpenguin.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BotPenguin. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.