Cos'è Nutsales? Nutsales è una piattaforma CRM basata sull'intelligenza artificiale alimentata da un team umano scalabile. Possiamo innanzitutto trasformare le tue caselle di posta multiple in canalizzazioni interattive personalizzando le pipeline con l'integrazione di Gmail per vendite, assistenza clienti, risorse umane, ecc. Automatizza l'assegnazione dei lead utilizzando algoritmi avanzati, considerando criteri di segmentazione o round robin. Potenzia la comunicazione del team con collaborazione, tagging e commenti in tempo reale Ottieni nuovi contatti in entrata o in uscita, integra e coinvolgi immediatamente Con Nutsales, avrai un team 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo che nessuna conversazione con i clienti passi inosservata.

Sito web: nutsales.co

