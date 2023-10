Metti in contatto i tuoi esperti con i giusti ruoli di progetto, corsi di formazione e colleghi. Definisci facilmente i tuoi criteri di ricerca e trova rapidamente persone dal tuo pool di talenti con competenze, interessi e disponibilità corrispondenti. Con Combine crei la squadra perfetta per ogni incarico. Identifica le esigenze di formazione e collega gli esperti per uno sviluppo continuo.

Sito web: icombine.net

