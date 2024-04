WebPurify consente alle community di dare il meglio di sé con soluzioni scalabili di moderazione umana e intelligenza artificiale ibrida per i marchi leader a livello mondiale. Garantire esperienze utente positive per milioni di clienti, dai marketplace al metaverso, con contenuti multimediali filtrati perfettamente in base alle specifiche di qualsiasi marchio. WebPurify fornisce servizi di moderazione e revisione dei contenuti utilizzando sia team di moderatori di contenuti umani che soluzioni di intelligenza artificiale. Combinando gli strumenti AI di WebPurify con i team dal vivo, WebPurify è in grado di offrire ai marchi la moderazione dei contenuti più accurata disponibile: 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Qualunque sia la tua esigenza aziendale, abbiamo una soluzione per te. I servizi scalabili di intelligenza artificiale ibrida e moderazione dei contenuti umani di WebPurify includono: * Filtraggio volgarità e moderazione del testo * Moderazione delle immagini * Revisione e moderazione video, annotazione, parole chiave, categorizzazione, tag, conformità delle licenze * Moderazione VR * Applicazione degli standard e dei termini di servizio della community online Le soluzioni di moderazione dei contenuti di WebPurify aiutano i marchi a soddisfare tutti i requisiti di conformità normativa e sono in grado di gestire le complesse esigenze di più piattaforme con una precisione leader di mercato. WebPurify modera 3,5 milioni di invii di testo, mezzo milione di immagini e migliaia di video ogni giorno. La missione di WebPurify è fornire ai marchi un modo semplice, scalabile e affidabile per salvaguardare le esperienze dei propri clienti su tutte le piattaforme digitali.

Categorie :

Sito web: webpurify.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a WebPurify. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.