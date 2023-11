Automazione dei social media per siti Web e blog WordPress. Pubblica automaticamente, ricondividi, pubblica in modo incrociato e pianifica automaticamente i tuoi contenuti su più piattaforme social come Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest e molte altre. Condividi automaticamente i tuoi contenuti WordPress e i post del blog oppure testo, immagini, collegamenti e video da qualsiasi altra fonte come post sui social media. Blog2Social ti offre molte opzioni per rendere la gestione dei tuoi social media più semplice e veloce.

Sito web: blog2social.com

